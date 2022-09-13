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Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile böyle çarptı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kırmızı ışıkta iki araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Asayiş 13.09.2022, 14:55
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kırmızı ışıkta iki araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Safranbolu - Karabük Karayolu Emek Kavşağı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 77 ABD 375 plakalı hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Maddi hasarın oluşturduğu kaza anı başka bir otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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