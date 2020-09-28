Kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne tır çarptı: 4 yaralı
KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MİNİBÜSE TIR ÇARPTI. MEYDAN GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsüne tır çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu eski garajlar mevkii, İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-130 İzmit istikametine gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen B.B. idaresindeki 41 K 9755 plakalı özel halk otobüsüne, E.G. idaresindeki 77 BD 823 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs içerisindeki halk otobüsü sürücüsü B.B. ile araç içinde bulunan yolculardan H.D., B.T., ve T.D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol geçici süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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