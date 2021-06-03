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Kırmızı ışık ihlali yapıp motosiklete çarpan sürücü şoka girip gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra çarpıştığı motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören kadın sürücü, şoka girdi. Uzun süre gözyaşı döken kadın güçlükle sakinleştirildi.

Asayiş 03.06.2021, 14:11
Kırmızı ışık ihlali yapıp motosiklete çarpan sürücü şoka girip gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra çarpıştığı motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören kadın sürücü, şoka girdi. Uzun süre gözyaşı döken kadın güçlükle sakinleştirildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapaş Şelale istikametinden gelip Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ümmühan Öz’ün kullandığı 07 LOK 28 plakalı araç, Antalya Caddesi’nde Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Tuğrul Çuhadar’ın kullandığı 07 APV 872 plakalı motosiklete çarptı.07 LOK 28 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşlarına boğuldu

Motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığını gören araç sürücüsü Ümmühan Öz şoka girerken, kaldırıma oturdu ve gözyaşlarına boğuldu. Öz, sağlık ekipleri, vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından güçlükle teskin edildi.
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