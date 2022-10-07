Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Acı haberi alan sürücünün yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aksaz Kavşak sisteminde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halinde olan Doğan E. idaresindeki 45 PK 717 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşak sisteminde Hüseyin Toprak’ın kullandığı 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Ticari araç, çarpmanın şiddetiyle otobüsün önünde metrelerce sürüklendi. Otobüs ise refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Ayşe Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından fenalaşan otobüs şoförü Doğan E. de ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşlar, Aksaz istikametinden D-400 Karayolu’na geldiklerini, kırmızı ışıkta kaza yapan ticari araçla birlikte beklediklerini belirtti. Vatandaşlar, yeşil ışığın yanmasıyla ticari aracın yolun tam ortasına vardığında Alanya istikametinden gelen otobüsün kırmızı ışıkta durmayarak hızla gelip ticari araca çarptığını dile getirdi.

Acı haberin ardından olay yerine gelen Hüseyin Toprak’ın yakınları feryat etti. Saatlerce yağmur altında bekleyen acılı aile güçlükle sakinleştirildi.