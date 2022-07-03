Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı: 3 yaralı

Ağrı’da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünün bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 07 DDA 51 plakalı motosiklet sürücüsü Rojhat Akbalık, kırmızı ışık kuralını ihlal edince aynı güzergahtan sola dönmeye çalışan bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Muhammed Ali Bulut ve motosiklette bulunan sürücü Rojhat Akbalık ve yanında bulunan Fadıl Emre Ergül yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fadıl Emre Ergül’ün durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.