Kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız kazaya neden oldu, otomobil hurdaya döndü

Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı ayrımında meydana geldi. Orion Kavşağı istikametinden yokuş aşağı seyreden Halil Y. idaresindeki 17 AN 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce panelvan minibüsle çarpışan otomobil, sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Halil Y., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili konuşan bir görgü tanığı, “Biz ışıklarda bekliyorduk. Sağ şeritten çıkan bir araç; tahminimce 100 veya 120 kilometre hızla, tam net bir şey diyemiyorum. Kırmızı ışıkta beklemeden, karşıdan gelen minibüse çarptı ve ardından buraya girdi” diye konuştu.