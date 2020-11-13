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Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

ESKİŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIĞIN YANDIĞINI FARK ETMEYİP HIZINI DÜŞÜRMEDEN YOLUNA DEVAM EDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN IŞIKTA DURMAK İÇİN YAVAŞLAYAN KAMYONETE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Asayiş 13.11.2020, 12:23
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Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete çarptı

Eskişehir’de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu Ömür mevkiinde meydana geldi. Şehir polis kameralarına yansıyan görüntüde, kamyonet sürücüsü kırmızı ışığın yandığını görür görmez yavaşladı. Işığın yeşilden kırmızıya döndüğünü fark etmeyen arkadaki otomobilin sürücüsü ise takip mesafesini korumasına rağmen önündeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
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