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Bakan Soylu: “7,5 ay önce şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz’i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada”
Kırmızı bültenle aranıyordu
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist, Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist adliyeye sevk edildi.
Asayiş 20.12.2022, 14:05
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist, Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist adliyeye sevk edildi.
DEAŞ’lı teröristin Suriye’den, Hatay sınır hattından Türkiye’ye geçeceği bilgisi alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. DEAŞ’lı terörist için ortak operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ’lı terörist Türkiye’ye sızmak üzereyken Mehmetçik tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi.
DEAŞ’lı terörist M.M. Reyhanlı’da yapılan sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.