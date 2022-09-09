Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç’in İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç’in İnterpol tarafından uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç’in, Şişli’de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4’ün isabet ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukotiç’in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç’in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.