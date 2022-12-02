Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba tutuklandı

Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan ve Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalanarak önceki gün Türkiye’ye getirilen Serkan Akbaba, İstanbul Havalimanı’nda emniyet görevlilerine teslim edildi. Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından firari olan ve hakkında yakalama kararı çıkan kırmızı bülten kararı ile aranan Serkan Akbaba Almanya’da yakalandıktan sonra önceki gün Türkiye’ye getirildi. Firari Serkan Akbaba’nın geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Mannheim kentinde olduğu tespit edilmesinin ardından İnterpol Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçmişti. Akbaba ilk önce Almanya’nın Frankfurt kentinden teslim alınarak önceki gün uçakla İstanbul’a getirildi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık ve basit yaralama suçlarında da araması bulanan firari, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Serkan Akbaba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.