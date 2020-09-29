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Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını açıkladı.

Asayiş 29.09.2020, 08:31
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Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

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