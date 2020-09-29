Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.