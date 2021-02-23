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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın Ankara'da yakalandı
İnterpol tarafından DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu için kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Sarah Talib, Ankara’da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 23.02.2021, 11:41
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, DAEŞ terör örgütü üyesi olan Arap uyruklu Fransa vatandaşı Sarah Talib'in Ankara'da olduğu tespit etti. Talib'in yapılan takip neticesinde ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliği'ne ulaşmaya çalıştığını belirleyen polis ekipleri, büyükelçiliğin bulunduğu sokakta düzenlenen bir operasyon ile Talib'i yakalayarak gözaltına aldı. Talib'in, ifade işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.