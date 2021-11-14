Kırmıza ışıkta bekleyen kamyona tır çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan tırın şoförü yaralandı.

Kaza, Ayonkarahisar Konya arasındaki D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan F.P. idaresindeki 42 AJN 332 plakalı kamyon, Akşehir tren garı kavşağında kırmızı ışıkta beklerken, yine aynı istikamete seyir halinde olan E.S. yönetimindeki 77 AAT 049 plakalı tır kamyona arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü E.S. yaralanırken, ambulansla kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.