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Kırklareli’ye kaçak getirilen 29 büyükbaş hayvan ele geçirildi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belgesiz ve küpesiz kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 29 büyükbaş hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.
Asayiş 15.01.2021, 09:42
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belgesiz ve küpesiz kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 29 büyükbaş hayvan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.
Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilen ihbar ile ilçeye bağlı Celaliye köyünde şüpheli hayvan hareketlerinin bildirilmesi üzerine İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekiplerince denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda belgesiz olarak getirildiği anlaşılan ve hiçbirinde kulak küpeleri bulunmayan 29 baş sığır cinsi büyükbaş hayvan tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu hayvanların Anadolu illerinden kaçak yollarla getirildikleri bildirildi.Trakya’nın şap hastalığından arılığının korunması ve devam ettirilebilmesi amacıyla 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Programı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin ardından 29 baş sığır cinsi büyükbaş hayvan, kestirilerek elde edilen ürünlerin tümü hayvan sahibine teslim edildi.
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