Kırklareli’nde zirai ilaç deposunda yangın: 2 kişi yaralandı

Kırklareli’nde bir zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde bir zirai ilaç deposunun içinde M.A. ve H.D. kaynak yaparken yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekiplerce söndürülürken, yangına müdahale etmeye çalışan M.A. ve H.D. yaralandı.

Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.