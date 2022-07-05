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Kırklareli’nde yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kırklareli’nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralılar var.
Asayiş 05.07.2022, 08:46
Kırklareli’nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralılar var.
Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne’den Bodrum’a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.