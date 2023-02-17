Kırklareli’nde yangın: 1 kişi yaralandı

Kırklareli’nde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Kumrular köyünde Erkan Tekcan’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Tekcan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Tekcan yaralandı.