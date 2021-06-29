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Kırklareli’nde yangın: 1 çocuk tedavi altına alındı

Kırklareli’nde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 çocuk tedavi altına alındı.

Asayiş 29.06.2021, 14:42
Kırklareli’nde yangın: 1 çocuk tedavi altına alındı

Kırklareli’nde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokak’ta Serkan Ergül’e ait evin mutfağında bulunan bulaşık makinesi alev aldı. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında evin mutfağında hasar oluşurken, dumandan etkilenen 11 yaşındaki E.E. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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