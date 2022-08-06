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Kırklareli’nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti
Kırklareli’ne yasa dışı yollarla giren 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.
Asayiş 06.08.2022, 14:17
Kırklareli’ne yasa dışı yollarla giren 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan, Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilerek Türkiye’ye geri gönderildiğini iddia etti.
Kaçak göçmenler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.