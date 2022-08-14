Kırklareli’nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderilerek havayolu ile sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul’a sevk edildi. Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan’a gönderildi.