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Kırklareli’nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen, İstanbul’dan charter uçuşu ile ülkelerine gönderildi.

Asayiş 14.08.2022, 17:17
Kırklareli’nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yakalanan 227 kaçak göçmen, İstanbul’dan charter uçuşu ile ülkelerine gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul’a sevk edildi. Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan’a gönderildi.

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