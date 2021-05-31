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Kırklareli’nde yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Kırklareli’nde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrası kurtarıldı.
Asayiş 31.05.2021, 10:26
Kırklareli’nde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrası kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde bulunan bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.