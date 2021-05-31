banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!

Kırklareli’nde yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli’nde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrası kurtarıldı.

Asayiş 31.05.2021, 10:26
Kırklareli’nde yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kırklareli’nde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrası kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde bulunan bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu