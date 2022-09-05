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Kırklareli’nde uyuşturucu tacirlerine darbe: 70,9 kilogram esrar ele geçirildi
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 70 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Asayiş 05.09.2022, 18:56
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 70 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan operasyonda 70 kilo 900 gram esrar, 14 bin 832 kök Hint keneviri, kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanılan 10 paket gübre, 24 litre kimyasal gübre, 500 gram kimyasal toz ve 17 kilogram kükürt ele geçirildi.
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