Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 silah, 13 mermi ile 117 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 silah, 13 mermi ile 117 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.