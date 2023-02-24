Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 13-23 Şubat tarihleri arasında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” ile “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçları çerçevesinde operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 3,53 gram metamfetamin, 5,53 gram kubar esrar, 13,08 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.