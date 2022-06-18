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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 18.06.2022, 11:36
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Haziran tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alına 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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