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Kırklareli’nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4’ü Bulgar 5 gözaltı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4’ü Bulgaristan vatandaşı 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş 17.09.2021, 10:25
Kırklareli’nde uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: 4’ü Bulgar 5 gözaltı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4’ü Bulgaristan vatandaşı 5 şüpheli yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, Bulgaristan’dan yasadışı yollarla uyuşturucu geçirdikleri bilgisine ulaşan İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bir süre sürdürdükleri fiziki takibin ardından düzenlene operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 21 kilogram skunk, 10 gram metamfetamin, 3 adet el telsizi, 3 Bulgaristan plakası olmak üzere 7 araç, 2 adet bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 4 adet pasaport, 42 adet Bulgar ve 5 adet Türk GSM sim kart, 7 adet hesap defteri ve 10 bin Euro ele geçirildi.

Olayla ilgili Demirköy ilçesinde durdurulan otomobilde 4’ü Bulgaristan vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı.

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