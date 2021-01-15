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Kırklareli’nde trafik kazası: 4 yaralı
Kırklareli’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 15.01.2021, 21:31
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Kırklareli’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli-İstanbul karayolunda meydana gelen kazada, Fatih Onur Kurtoğlu yönetimindeki 39 BA 042 plakalı otomobil, Nilüfer Develi yönetimindeki 39 AL 636 araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Sevdiye Kutluer ile Zeliha Kutluer yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü ve otomobilde bulunan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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