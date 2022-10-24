Son Dakika
Kırklareli’nde tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli’nde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 24.10.2022, 12:32
Kırklareli’nde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi D-100 karayolunun 15. kilometresinde 54 HZ 990 plakalı Y.T. idaresindeki tırın dorsesinde yangın çıktı. Y.T. tırı hemen kenara park etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dorsede hasar oluştu.