Kırklareli’nde tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırklareli’nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesi yakınlarında tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yan yattı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan diğer 2 kişi ve tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yol bir süre ulaşıma kapandı.