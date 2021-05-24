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Kırklareli’nde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kırklareli’nde tır ile kamyonun çarpışması sonucu kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Asayiş 24.05.2021, 15:09
Kırklareli’nde tır ile kamyonun çarpışması sonucu kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, 33 AFV 726 plakalı Ömer Faruk Gökçe idaresindeki tır Ahmetbey beldesi yakınlarında 06 ZYV 22 plakalı Berat Yılmaz yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonunda sıkışan sürücü Berat Yılmaz itfaiye ekiplerince çıkarılırken yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.