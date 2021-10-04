banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Kırklareli’nde takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Kırklareli’nde kaldırıma çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Asayiş 04.10.2021, 11:05
Kırklareli’nde takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Kırklareli’nde kaldırıma çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesinde 39 AU 454 plakalı Umut. A idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Umut A. 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücü Umut A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P