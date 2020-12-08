banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış
2040'ta kar yağmayabilir
2040'ta kar yağmayabilir
Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar!
Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar!

Kırklareli’nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Kırklareli’nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Asayiş 08.12.2020, 16:09
Kırklareli’nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
banner422

Kırklareli’nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay Kırklareli Il merkezde bulunan Karakaş Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda sonucu K.K. isimli şahıs yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan K.K ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
13°
açık