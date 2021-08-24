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Kırklareli’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı.

Asayiş 24.08.2021, 12:56
Kırklareli’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı.

Alınan bilgiye göre, 34 KR 6506 plakalı Mutlu Atasoy idaresindeki hafriyat kamyonu Demircihalil köyü yakınlarında motor kısmından alev aldı. Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla söndürülmeye çalışan hafriyat kamyonunda alevler büyüyünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yol 45 dakika trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerce yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

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