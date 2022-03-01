Kırklareli’nde ruhsatsız silah ile gezen kişi yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Şehit Anıl Yalap Sokak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri şüphe üzerine G.K’yı durdurdu. Ekiplerce G.K’nı üzerinde yapılan aramada 1,68 gram esrar, ruhsatsız silah ile 10 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili G.K. gözaltına alındı.