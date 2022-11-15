Kırklareli’nde PKK ve FETÖ üyeleri yakalandı

Kırklareli’nde yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmak isteyen PKK ve FETÖ üyesi 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, PKK ve FETÖ üyesi 2 şüphelinin Kırklareli’nde yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmak için girişimde bulunacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipler çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphelilere yönelik operasyonda FETÖ üyesi H.K. ile terör örgütü PKK üyesi R.O.yu yakaladı.

Şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.