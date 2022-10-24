Kırklareli’nde park halindeki kepçe alev aldı

Kırklareli’nde park halinde alev alan kepçe, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde F.A.’ya ait kepçe park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kepçe kullanılmaz hale geldi.