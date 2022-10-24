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Kırklareli’nde otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli’nde otomobille hafriyat kamyonu çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Asayiş 24.10.2022, 12:07
Kırklareli’nde otomobille hafriyat kamyonu çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde 59 ZH 635 plakalı Ercan A. yönetimindeki otomobil ile 34 EP 8832 plakalı Baki Y. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan 2 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.