Kırklareli’nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli’nde otomobilde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Şubat’ta merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Fatih Ç.’nin ölü olarak bulunduğu otomobilin kiralık olduğu öğrenilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışması sonucu F.Ş. ile S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.