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Kırklareli’nde otomobil yangını

Kırklareli’nde bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 09.08.2021, 17:50
Kırklareli’nde otomobil yangını

Kırklareli’nde bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Edirne Bayırı mevkiinde park halinde Hasan Sezgin Solmaz’a ait 59 AU 133 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.
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