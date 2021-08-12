banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi

Kırklareli’nde orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Asayiş 12.08.2021, 13:44
Kırklareli’nde orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor.

Ülkenin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketlerine karşı orman yangınları önlenmesi amacıyla Kırklareli Valiliği 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yasağın ardından Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ormanlık ve mesire alanlarda denetim çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Aynı zamanda olası yangınlara karşı da ekipler hem drone ile havadan hem de karadan kontrollerini sürdürüyor.
Yorumlar (0)
28°
açık