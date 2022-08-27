Kırklareli’nde narkotik denetimi: 10 gözaltı

Kırklareli’nde emniyet ekiplerince düzenlenen narkotik alan denetiminde 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kuştepe mevkiinde 7 noktada 74 personelin katılımıyla narkotik alan denetimi yapıldı. Denetimde 258 kişiye GBT kontrolü yapılırken uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.