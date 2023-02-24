Kırklareli’nde mezarlıktan demir kapı çalan şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde mezarlıktan demir kapıyı çaldığı iddia eden şüphelileri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy’de mezarlığa ait demir kapının çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin yerini tespit etti.

Ekiplerce şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.