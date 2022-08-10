Kırklareli’nde metil alkolden 1 kişi zehirlendi

Kırklareli’nde metil alkolden zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde yaşayan M.P. evinde rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık Ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan araştırmada M.P.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan M.P.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlatıldı.