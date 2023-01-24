Kırklareli’nde katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Kırklareli’nde tartıştığı kişilerden biri öldüren ve birini de yaralayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde husumetliler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Yasin K. (19) tartıştığı Emirkan T. (22) ve Mert K. (22) bıçakladı. Bıçaklama sonucu Emirkan T, hayatını kaybederken Mert K. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Mert K. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken Emirkan T’nin cesedi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Yasin K. ise jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.