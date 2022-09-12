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Kırklareli’nde kaçak tütün operasyonu

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.

Asayiş 12.09.2022, 13:07
Kırklareli’nde kaçak tütün operasyonu

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesinde kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 3 şüpheliye ait ev ve iş yerlerinde çay ve tütün tespit köpeği Yıldız ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet sanayi tipi elektrikli makaron doldurma makinesi, 6 bin 460 adet içi dolu makaron, 8 kilo 255 gram sarımlık kıyılmış tütün, 1 kilogram nargile tütünü, 36 adet tütün bandrolü, bin 778 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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