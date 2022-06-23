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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 23.06.2022, 13:55
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Ş.G, S.Y, T.Y, A.E. ve K.Y. isimli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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