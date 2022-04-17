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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.
Asayiş 17.04.2022, 12:24
Kırklareli’nde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Hamidiye köyü Meleşkoru mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.Y. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, M.Y. gözaltına alındı.