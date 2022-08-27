Kırklareli’nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada İ.U. isimli şahsın elinde 2 adet metal kürek, 1 adet dağcı çekici, 1 adet çapa, 1 adet kum eleme leğeni, 2 adet plastik kürek, 1 adet kum eleme savağı, 3 adet savak demiri, 2 adet savak ayağı ile birlikte izinsiz olarak kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.