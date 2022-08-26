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Kırklareli’nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş 26.08.2022, 16:51
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada C.B. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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